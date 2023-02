Geplanter 24-Stunden-Shop erhitzt die Gemüter

Obwohl es längst noch gar nicht eröffnet hat, gerade Umbauarbeiten in der künftigen Lokalität in der Rainerstraße laufen, sorgt die Art des neuen Geschäfts für großen Unmut bei Anrainern und Nachbarn. Ein 24-Stunden-Automaten-Shop kommt in unmittelbarer Nähe zum Linzer Schillerpark.