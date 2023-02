Sekundenschlaf! Mann konnte sich aus Pkw retten

Wer müde ist, sollte nicht fahren. Das musste ein Italiener (51) am Donnerstag um kurz nach 14 Uhr in der Tiroler Gemeinde Ebbs auf die harte Tour lernen. Eigenen Angaben zufolge war es Sekundenschlaf, der ihn auf einen Fahrbanteiler auffahren ließ. Er konnte sich selbstständig aus dem schwer beschädigten Auto befreien, wie die Polizei Auskunft gibt. Unverletzt blieb er aber leider nicht, er wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert.