Mobile Pflege: Steirern bleibt mehr Geld zum Leben

Diese Maßnahme ist Teil eines insgesamt zehn Millionen Euro schweren Pakets, das die Landesregierung am Donnerstag beschlossen hat. „Es sind viele kleine und damit insgesamt ein großer Schritt, den wir in Richtung ,mobil vor stationär‘ setzen“, sagt ÖVP-Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß. Die Menschen sollen so lange wie möglich zuhause leben können und nicht ins Heim müssen.