Foto senden und „Krone“-Faschingskönig*in werden!

Das närrische Treiben geht auch heuer wieder los! Die nächsten Tage stehen für Karneval, Kostüme und gute Laune! Gemeinsam mit der „Krone“-Community suchen wir das bunteste und kreativste Faschingskostüm unserer Leser*innen! Senden Sie uns Ihr bestes Kostümfoto direkt per Upload und lassen Sie sich am Rosenmontag von unserer Community zum Gewinner wählen! Am Faschingsdienstag kürt die Kronen Zeitung das Foto mit den meisten Votings zum „Krone“-Faschingskönig oder zur „Krone“-Faschingskönigin 2023. Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen!