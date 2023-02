Schweizer sauer: „Wollen nicht mit Shiffrin reden“

Am Mittwoch hatte Mikaela Shiffrin über ihre PR-Agentur eine wahre Ski-Bombe platzen lassen: inmitten der WM hat sie sich von ihrem Trainer Mike Day getrennt. Fragen zu dem überraschenden Aus wollte die spätere Riesenslalom-Weltmeisterin am Donnerstag allerdings nicht beantworten. Beim SRF kam das gar nicht gut an ...