Shiffrin-Trennung: Ex-Ski-Ass gibt tiefe Einblicke

„Sie hat sich nicht per sofort getrennt, sondern es war schlussendlich sein Entscheid“, will die 33-Jährige wissen. So soll es ein Gespräch gegeben haben, in dem Shiffrins Seite den Coach darüber informiert haben soll, im Frühling eine Veränderung anzustreben. „Dann gingen mit ihm die Emotionen durch, er stand auf und reiste sofort ab. Er ist nun in den USA und kommt auch nicht mehr zurück“, gab sie tiefe Einblicke.