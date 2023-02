Der WM-Riesentorlauf der Damen ab 9.45 Uhr LIVE

„Zehn oder 15 Leute, die das Rennen gewinnen können“

Liensberger, die Bronzemedaillengewinnerin von 2021 in dieser Disziplin, scheiterte am Dienstagabend wie auch Haaser und Scheib in der Qualifikation für den Parallel-Hauptbewerb. Nichtsdestoweniger verschrieb sich die Vorarlbergerin selbst „entschlossenes Skifahren“. Haaser meinte: „Der Speed war recht gut, aber am Papier stand bisher nicht das Ergebnis, auf das wir alle warten und das auch möglich wäre.“ Den Favoritenkreis sieht die Tirolerin, die als einzige Österreicherin in den Top 15 der Startliste rangiert, recht groß. „Es gibt zehn oder 15 Leute, die das Rennen gewinnen können.“