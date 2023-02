Aggressiver Hahn tötete in Irland Mann (67)

Ein unfassbarer Todesfall hat sich in Irland zugetragen: Ein Mann wurde in seinem eigenen Haus angegriffen und verstarb nach der Attacke - eine Blutspur führte schließlich in den Hühnerstall und überführte den Mörder: Es handelt sich dabei um einen Hahn, der davor schon durch aggressives Verhalten aufgefallen war. Besonders tragisch: Das Opfer Jasper Kraus hatte erst vor Kurzem den Krebs besiegt.