Thiem erhält Wildcard für ATP-Masters-Turnier

Aktuell spielt Thiem in Buenos Aires ein ATP-250er-Event und steht nach dem Auftaktsieg in der Nacht auf Mittwoch über Alex Molcan in der nächsten Runde. Dort wartet auf den 29-Jährigen am Donnerstag Juan Pablo Varillas aus Peru. Sollte Thiem auch die Runde der letzten 16 meistern und damit sein 13. von dann bisher 14 Matches in Buenos Aires gewinnen, könnte ein Duell mit dem als Nummer drei gesetzten Italiener Lorenzo Musetti warten.