New York klopfte erneut bei WAC-Ass Baumgartner an

Klagenfurt-Testpilot in Slowenien nicht dabei

Derbygegner Austria Klagenfurt fuhr indes am Mittwoch nach Catez (Slo), um dort am beheizten Naturrasen zu trainieren. Der kanadische Testpiloten Osaze de Rosario (21), der zuletzt mitmachte, ist allerdings nicht mit von der Partie.