„Die ganze Welt war vor Ort und hat geholfen“

Es war ein emotionaler Empfang, der dem SARUV-Team (Search and Rescue Unit Vorarlberg) in Rankweil bei der Heimkehr vom Einsatz im türkischen Erdbebengebiet bereitet wurde. Die Begrüßung und das anschließende Fest, gefeiert mit Familien und Freunden, seien auch sehr wichtig gewesen, erzählt Kommandant Markus Mayr am Tag danach.