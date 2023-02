Ferrari besorgt: Sainz sagt Leclerc den Kampf an

Wie „Speedweek.com“ schreibt, habe der Spanier keine Lust mehr, nur die Nummer zwei zu sein, er will endlich aus dem Schatten seines Kollegen treten. „Ich habe nichts unterschrieben, das mich zum zweiten Fahrer machen würde. In meinem Vertrag steht, so wie in all meinen Abkommen davor, dass der Rennstall über den Fahrern steht. Aber es ist nichts darüber definiert, dass ich jemanden unterstützen muss“, stellte der 28-Jährige klar.