In Kärnten ist nur der Zentralraum gewachsen

Städte wachsen weiterhin

Besonders die Stadt Villach sticht aus der Statistik hervor. Man konnte einen Bevölkerungszuwachs von 1056 Einwohnern verzeichnen. Das ist ein Plus von 1,65 Prozent. Auch Klagenfurt konnte um 1715 Einwohner zulegen, zählt nun 104.333 Bürger und erreichte damit ein Plus von 1,67 Prozent. Vergleicht man das Wachstum der beiden Städte von 2021 bis 2023, so ist Villach sogar um 3,0 Prozent gewachsen. Die Landeshauptstadt legte hingegen lediglich um 2,5 Prozent zu.