TV-Legende nimmt Abschied vom „Kulinarium“

Käferbohnensalat ist interessanter als Hummer

Und was war die Lieblingsfolge des ewigen Jungspunds Reinhart Grundner, der am 9. März den 75er feiert? „Alles, was bodenständig war. Am Anfang glaubt man, man muss die Welt mit Hummer und Co. aus den Angeln heben. Dann kommt man drauf, dass die Zuseher ein guter Käferbohnensalat viel mehr interessiert.“