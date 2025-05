Mit Dialekt, Schmäh und Haltung zum TikTok-Star

Letzterem Format ist sie treu geblieben, allerdings erreicht sie mittlerweile stolze 169.000 Follower auf TikTok. „Jede Nocht, in meim Traum, do sich‘ I di, do gspür‘ I di“, singt sie „My heart will go on“ von Céline Dion. Musik, vor allem selbstgeschriebene, ist Ginis größte Leidenschaft: „Am liebsten würde ich nur das machen.“ Auch ihr Name entstand angelehnt an die US-amerikanische Pop-Ikone Billie Eilish. Ganz neu ist ihr Song „Clubklo“ – er handelt von Liebeskummer und ist der Teil der neuen EP „Furtgehen“.