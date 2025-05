Steirischer Magier zaubert sich eine Traumhochzeit

Auf immer eingeprägt hat sich der Hoppala-Heiratsantrag vor zwei Jahren in Amerika. Zuerst ging das Gepäck verloren, vieles musste mühselig nachgekauft werden. Mit dem Stress fand sich kein passender Moment für einen romantischen Antrag. Als dieser sich an einem menschenleeren Strand in Hawaii offenbarte, passierte die nächste Panne. „Den Verlobungsring hatte ich leider nicht eingesteckt, sondern im Auto vergessen. In der Not habe ich mit dem Schlüsselring des Mietautos den Antrag gemacht.“ Karina hat unter Tränen „Ja“ gesagt, den echten Ring gab's am Abend.