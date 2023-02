Umfrage: Für (fast) alle ist noch alles drinnen

Wir nehmen hier den Medianwert, also jenen Wert, der in der Mitte der Schwankungsbreite liegt. Dieser Korridor ist umso breiter, je höher die Werte für die Partei an sich sind. Bei der SPÖ ist diese Schwankungsbreite noch 5 Prozent und das geht runter auf geringe 1,7 Prozent bei den Neos.