Terror finanziert: Wiener Mama (28) verurteilt

Ein Mädchen aus einer katholisch/evangelischen Wiener Familie, das in der Kindheit großes Leid erfuhr. Als sie sechs Jahre alt war, starb ihre Mutter auf tragische Weise vor ihren Augen, der Vater erlitt wenig später einen Herzinfarkt. Die Angeklagte wuchs in einer Wohngemeinschaft auf: „Ich hatte viele türkische Freunde und ein Zeichen von Gott bekommen. Mit 15 bin ich zum Islam konvertiert“, berichtet die 28-Jährige am Wiener Landesgericht in leisen Worten.