So zelebriert Sankt Valentin den Tag der Liebenden

Das heurige Produkt: Mostkekse von Martina und Johannes Schneller. Extra für den Valentinstag gibt es Kekse nach einem alten Familienrezept: gebacken mit Most, gefüllt mit Powidl - und natürlich mit ganz viel Liebe gemacht, deshalb auch der Name „Love Kekse“. Außerdem bieten fünf Valentiner Gastronomiebetriebe romantische Dinner an.