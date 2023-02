Illegales Autorennen mit über 1,3 Promille intus

Schließlich drehten die Raser um und flitzten retour in Richtung Innsbruck. Dort konnten sie von der Streife angehalten werden. „Bei einem der Lenker, einem 24-jährigen Bosnier, ergab der Alkotest einen Wert von über 1,3 Promille. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen“, so die Ermittler weiter.