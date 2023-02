Familientickets für „Museum Total“ gewinnen

„Weltmaschine“ als Highlight

Bei „Museum total“ machen Lentos, Nordico und Ars Electronica Center mit. Von Landesseite her beteiligen sich Francisco Carolinum, Schlossmuseum, StifterHaus und OÖ Kulturquartier. in Highlight verspricht die Ausstellung „Weltmaschine“ zu werden, die am 18. Februar startet. Weil Astronom Johannes Kepler seinen 450. Geburtstag feiert, spürt die bunte Schau den unermesslichen Weiten des Universums ebenso nach wie auch dem Kleinsten in der Natur.