Tirol Kliniken suchen nach Personal in Kolumbien

Vor allem der Personalmangel führte - wie berichtet - zur Sperre von derzeit 222 Betten an Tirols Krankenanstalten. Für den Bereich Pflege beschönigt man die Lage in einem internen Rundschreiben an der Klinik nicht. Die Rede ist von „Auswirkungen der Pensionierungswelle der Babyboomergeneration“ und von „geburtenschwachen Jahrgängen“, was zur Nicht-Besetzung von Stellen führe.