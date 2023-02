Das sind Tirols Stars im Faschingskrapfen-Himmel

Um herauszufinden, wo es in Tirol den besten Faschingskrapfen gibt, hat die „Tiroler Krone“ das süße Opfer gebracht und sich durch fünf Krapfen gegessen - damit Sie es nicht tun müssen. Orientiert haben wir uns dabei am Restaurantführer Falstaff, der jährlich ein Ranking über die besten Faschingskrapfen Tirols herausgibt. Am Ende des Tages waren wir voll(er) Erkenntnis.