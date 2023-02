Fanklub ehrte „Conny Karacho“ mit eigenem Lied

Rund 50 Personen standen Samstag Vormittag unter Strom, drückten ihrer Conny Hütter in Kumberg ganz fest die Daumen. Alle hofften bei der Ski-WM in Courchevel und Meribel in der Abfahrt auf eine weitere Medaille, nachdem „Conny Karacho“ bereits im Super-G zu Bronze gerast war. Selbstverständlich mischte sich auch Bürgermeister Franz Gruber unters Volk und zitterte ordentlich mit. Auch wenn es am Ende leider nichts mit dem erhofften Podestplatz wurde. Das stand bereits nach der Fahrt von Conny fest. Ein Raunen ging durch die Menge.