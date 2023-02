Sanierung der Brücke dauert wohl sechs Jahre

Sanierung war schon auf Schiene

Als die Sanierung des Stegs auf Schiene war, entschloss sich die Gemeinde für eine Überprüfung des Kanalsystems. Das legte den Brückenumbau auf Eis. Denn die Abwasserrohre zur Kläranlage sind am Konstrukt montiert. „Es hätte nichts gebracht, wenn wir die Brücke sanieren, aber später wegen der Montage neuer Rohre wieder Arbeiten an der Brücke durchführen müssten“, so Baumgartner. Dass sich die Kanalbemessung aber derart in die Länge zieht, ärgert auch ihn. Die Ergebnisse sollen erst jetzt vorliegen.