Waldkauz zehn Tage lang in Kamin gefangen

Insgesamt Zehn Tage und Nächte lang war ein Waldkauz in einem Kamin bei Klagenfurt gefangen, ehe er in letzter Sekunde gerettet werden konnte. „Laut Rauchfangkehrer dürfte die Eule durch den Rauch benommen worden und so in den Kamin gefallen sein“, berichtet Michaela Dworak von der Vogel- und Säugetierhilfe Kärnten.