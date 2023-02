„Eine Love-Story!“ Aber Kilde macht Shiffrin Druck

„Es gab eine Kurve im unteren Teil, wo ich es ein bisschen verpasst habe. Da hat Crawford mir 19 Hundertstel abgenommen und praktisch das Rennen gewonnen“, meinte Kilde, der trotzdem hervorhob: „Es fühlt sich mehr danach an, Silber gewonnen zu haben, als Gold verloren zu haben.“ Die Eclipse-Strecke in Courchevel komme ihm entgegen, daher rechne er sich auch für die Abfahrt am Sonntag etwas aus. „Es ist ein technischer Hang, es liegt mir sehr. Ich würde sagen, es ist einer der Hänge, die am meisten Spaß machen, denn es passiert so viel. Es geht Schwung auf Schwung, große Sprünge.“ Vielleicht reicht es ja am Wochenende für Doppel-Gold ...