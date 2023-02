Stadtmuseum erinnert an den Haller Widerstand

Die Jugend war aktiv im Widerstand gegen Hitler

In der Nazi-Zeit in Hall hat es sich so gezeigt: „Zuerst war eine befürwortende kleinere Menge da, die Mehrheit der Bevölkerung war zurückhaltend.“ Da es anfangs schon eine Opposition gab, wurden aktive Widerstandshandlungen nach dem April 1938 gesetzt. Hierbei war die Jugend maßgeblich ab Kriegsbeginn an vorderster Front beteiligt, da die ältere männliche Generation zur Wehrmacht eingezogen wurde. So wurden Walter Krajnc, sein Stiefvater Martin Berger und die Zwetkoff Brüder Michael und Peter sowie Mathias Pahle schon kurz nach dem Anschluss von der „Geheimen Staatspolizei (Gestapo)“ nach einem sogenannten konspirativen Treffen, welches sie in der „Oberen Sakristei“ der Stadtpfarrkirche abhielten, verhaftet.