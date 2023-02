BP & Co. verdienten satte 195 Milliarden Dollar

195 Milliarden US-Dollar Gewinn - in etwa so viel wie die gesamte Wirtschaftsleistung Ungarns - streiften Öl-Multis von BP bis Shell 2022 ein. 134 Milliarden davon gelten als „Übergewinne“, und die Konzerne halten dennoch die Preise an den Zapfsäulen weiter hoch. Extra-Steuern wie in Österreich treffen nur einen minimalen Teil des Geschäfts.