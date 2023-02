Neo-Pächter sorgt für Dolce Vita am Trauner „Lido“

„Wir servieren eine Portion Italien“

Neo-Gastro-Pächter und Szene-Gastronom Carmelo Surace verriet gestern beim „Krone“-Lokalaugenschein, worauf sich seine künftigen Gäste freuen dürfen: „Wir machen die Vielfalt Italiens erlebbar. Es liegt uns ganz besonders am Herzen, jedem Besucher auch eine Portion Italien zu servieren.“ Der gebürtige Kalabrese, der in der PlusCity und in der LentiaCity mit seinen Restaurants bereits Erfolgsgeschichte geschrieben hat, will auch in seinem neuen „Surace am See“ mit feinen Fischspezialitäten, kreativen Pastavariationen und knusprigen Pizzen für mediterrane Gaumenfreuden sorgen.