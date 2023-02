Verwirrspiel um ukrainischen Verteidigungsminister

Ein ranghoher Abgeordneter der ukrainischen Regierungspartei Diener des Volkes hat am Wochenende die Absetzung von Verteidigungsminister Olexij Resnikow verkündet. Auch ein Nachfolger sei schon ernannt worden, hieß es. Doch nun soll wieder alles anders sein. Diese Woche soll es keine Rochade in der Regierungsmannschaft von Präsident Wolodymyr Selenskyj geben. Dieser sprach am Dienstag von „Gerüchten oder Pseudoinformationen“.