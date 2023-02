ÖSV holt Silber & Bronze ++ Thiems neuer Manager

Tag zwei der alpinen Ski-WM in Courchevel/Meribel und es gibt die nächsten beiden Medaillen für Österreich: Marco Schwarz und Raphael Haaser holen Silber und Bronze in der Kombi! Salzburgs „Jungbullen“ wollen ins Achtelfinale der Youth League und Dominic Thiem trennt sich von seinem Management - das und noch mehr sind Ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderatorin Michaela Mayer am Dienstag, dem 07. Februar.