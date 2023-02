Russische Soldaten könnten neue Offensive planen

Zeitfenster begrenzt

Laut dem US-Institut für Kriegsstudien (ISW) sehen russische Militärbloggerinnen und Militärblogger das Zeitfenster für eine erfolgreiche Offensive als begrenzt an. Die russische Militärführung wolle handeln, bevor westliche Militärhilfe in der Ukraine eintreffe. Zudem bringe das Tauwetter im Frühling schlammige Böden und behindere damit schnelle Offensivbewegungen, schrieb die in Washington ansässige Denkfabrik in ihrem jüngsten Bericht.