Fünf Ärzte harren in umkämpfter Stadt Bachmut aus

Zu wenig Medikamente

„Es gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, sagt Moltschanowa. Es gebe nicht genügend Insulinspritzen und Injektionsnadeln, der Vorrat an Herzmedikamente sei „sehr schnell“ aufgebraucht gewesen. „Es gibt genug Paracetamol, aber das heilt den Patienten nicht“, erzählt die Ärztin. Viele der in Bachmut und Soledar ausharrenden Menschen sind alt oder haben Behinderungen. Medikamente und Ausrüstung für Krankheiten wie Diabetes und psychische Erkrankungen sind höchstens sporadisch verfügbar. Es hänge davon ab, was vom Gesundheitsministerium und von Hilfsorganisationen komme oder was aus zerbombten Gebäuden geholt werden könne. Neulich hätten Streitkräfte zwei Rollstühle gebracht.