Endlich durften Helfer in Krisenregion abheben

In der Maschine befindet sich das Vorauskommando des Katastrophenhilfeelements „Austrian Forces Disaster Relief Unit“ (AFDRU) des Bundesheeres in der Stärke von acht Mann. Dieses Vorauskommando nimmt mit der vor Ort von UN/EU eingesetzten Einsatzzentrale Verbindung auf und erfährt das Einsatzgebiet für die nachkommenden Soldaten, die nachmittags in Wien abfliegen werden.