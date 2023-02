Winter-Transfers der Regional- und OÖ-Ligisten

„Er passt perfekt ins Anforderungsprofil und kann etwas Deutsch“, so Gurten-Sportchef Sebastian Dietrich über den Zugang des Drittligisten, Chidera Henry Nwoga (Nig.), der aus der vierten portugiesischen Liga kam. Auch sonst gab’s im Unterhaus-Winter wieder einige namhafte Transfers. So holte etwa Vöcklamarkt Ex-Bundesligaspieler Marco Meillinger. „Er ist topfit“, so Sportchef Omer Tarabic. In der OÖ-Liga sorgte ASKÖ Oedt für den spektakulärsten Coup und holte Ex-Ried Kicker Michael Lercher. Fehlen wird St. Martin-Bomber Jakub Mares, der nach 15 Toren in 12 Spielen wechselt.