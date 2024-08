Admira und Rotenberg erwartet ein doppeltes Duell

Kommende Woche im VFV-Cup und am 7. September in der Eliteliga: Admira Dornbirn und der FC Rotenberg bestreiten binnen weniger Tage gleich zwei Duelle gegeneinander. „Das werden sicherlich interessante Spiele. Ich denke, dass Rotenberg eine der stärksten Mannschaften in unserer Liga ist“, sagt Admira-Obmann Gerhard Ritter und schiebt damit den Wäldern die Favoritenrolle zu. „Jedes Team hat in den direkten Duellen dreimal gewonnen. Da erwarte ich ausgeglichene Spiele im Cup und auch in der Meisterschaft“, will Rotenberg-Trainer Klaus Nussbaumer nichts von der Favoritenrolle wissen.