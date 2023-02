„…dann hätten‘s mich gefragt, ob ich deppert bin!“

War nach dem Super-G der Gedanke da: Da könnte heute etwas gehen?

Ricarda Haaser: Der Gedanke war immer schon da. Ich wollte es am Vortag beim Pressetermin nicht sagen, dass ich schon um Medaillen mitkämpfen will. Weil dann hätten mich alle gefragt, ob ich deppert bin. Man hätte gesagt: Lasst sie nur reden, was will denn die, die hat eh noch nichts zusammengebracht. Ich habe gewusst: Wenn andere patzen, dann nutze ich meine Chance.