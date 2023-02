Alpine Kombination der Damen ab 11 Uhr LIVE

Dass auch einige ÖSV-Athleten gerne in den Genuss dieses Erfahrungsvorteils kommen, ist Pfeifer bewusst. „Wir haben auch Speedfahrer am Start, und werden das sehr ernst nehmen“, sagte Pfeifer und verwies auf Vincent Kriechmayr, der zuletzt sogar Slalom trainiert habe. Anders ist das bei Hütter, die laut eigenem Bekunden rund um ihren letzten Kombi-Auftritt im Dezember 2016 in Val d‘Isére durch die Kippstangen flitzte. Training sei prinzipiell schon geplant gewesen, doch wenige Tage vor der WM sei sie mit Schüttelfrost aufgewacht, so Hütter. „Ich habe gar nicht mehr gewusst, wo vorne und hinten ist, weil ich so viel Fieber gehabt habe ein paar Tage.“