24 Stunden viereinhalb Meter unter Lawine begraben

Sieben Lawinentote am Wochenende allein in Tirol - zwei davon in St. Anton am Arlberg: Ein 29-jähriger Skiführer und ein Gast (33) wurden von gewaltigen Schneemassen verschüttet. Sie konnten zunächst aber nicht geborgen werden, weil sich die Retter selbst in Lebensgefahr gebracht hätten. Erst 24 Stunden später gelang es, die Leichen auszugraben. Eine Herkulesaufgabe für die Einsatzkräfte!