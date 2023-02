Im Visier von Räubern: So reagieren Opfer richtig!

Statt ihre Wertsachen an bewaffnete Räuber zu übergeben, ließen sich drei junge Tirolerinnen am Wochenende in Kufstein nicht einschüchtern und riefen die Polizei. Ein Kriminalist betont gegenüber der „Krone“ jedoch: „In so einer Situation ist es besser, mit den Tätern zu kooperieren.“ Ansonsten könne es gefährlich werden.