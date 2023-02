Hohe Auszeichnung für musikalischen Wahlkärntner

Komponist seit 20 Jahren

Seit 20 Jahren verfasst der 31-Jährige, der in Salzburg und Graz Komposition studiert hat, Stücke, die sich an moderne und klassische Musik anlehnen. Während der Pandemie hat er bei einem Wettbewerb in Japan den dritten Platz abgeräumt: „Es war großartig, für das Tokyo Philharmonic Orchestra zu komponieren“, schwärmt Gruchmann-Bernau, der nach wie vor Komposition an der Musikuni unterrichtet.