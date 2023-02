Was man in Zeiten der Teuerung für 5 Euro bekommt

Teure Rosen

Wer seiner Liebsten zum Valentinstag Rosen schenken will, muss ohnehin mehr Geld in die Hand nehmen. Eine langstielige, rote Qualitätsrose schlägt sich mit 4,60 bis 4,90 Euro zu Buche. In der Bundeshauptstadt wird noch deutlich mehr verlangt. Der Grund für den hohen Preis: Viele Produzenten in Holland hätten während Corona aufgegeben. Hinzu kommen die Energiekosten. Der Weg zum Blumenhändler lohnt sich trotzdem. Als Alternative gibt es für fünf Euro Tulpen mit Beiwerk und Grün.