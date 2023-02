Skifahrer in Graben „abgedrängt“

Laut Polizei fuhr der Pensionist am Freitag gegen 10.30 Uhr von der Ragazer Bergstation in Richtung Talstation ab. Kurz vor dem Erreichen des Zieles schnitt ihm ein unbekannter Skifahrer den Weg ab, mit fatalen Folgen: Der 69-Jährige sah sich zu einem Ausweichmanöver genötigt, wodurch er von der Piste abkam und in eine etwa vier Meter tiefe Wanne donnerte. Ein Sturz war unvermeidbar, dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu.