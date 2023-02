Rote-Grüne Koalition beim Bahnausbau am Arlberg

„Wenn die sonst so kritischen Vorarlberger so begeistert sind, nehme ich die Garnitur gleich mit nach Tirol„, scherzte René Zumtobel bei der Besichtigung des “Siemens Desiro ML" am Bregenzer Bahnhof. Sein Vorarlberger Kollege Daniel Zadra (Grüne) allerdings wollte das neue Schmuckstück nicht hergeben.