Klimazertifikate der UNO offenbar fast wertlos

Zertifikate für ohnehin geplante Projekte

An einem konkreten Beispiel zeigten die Medien auf, wie hier getrickst wird: So wurden etwa für den Bau eines Staudamms in Brasilien entsprechende Zertifikate verkauft - das Projekt wäre jedoch auch gänzlich ohne diese Einnahmen realisiert worden, weshalb auch keine zusätzlichen Emissionen eingespart werden, wodurch die Kompensation für die Bekämpfung der Klimakrise nahezu wertlos erscheint.