Die kleine Botin bastelt Kostüme selbst

Wir haben daraus coole Tierkostüme gemacht, wie zum Beispiel das des Leoparden. Dazu haben wir einen mittelgroßen Karton dunkelgelb bemalt und mithilfe von zugeschnitzten Kartoffeln die für den Leo typischen Zeichen darauf gestempelt. Dasselbe haben wir auf einer gelben Leggings und auf einem Shirt wiederholt und alles gut trocknen lassen. Die Details wie Ohren und Schwanz haben wir am Schluss mithilfe weiterer Kartonteile aufgeklebt. Den Karton haben wir oben und unten aufgemacht, und nun kann man sich die Box mithilfe von breiten Riemen einfach an die Schultern hängen. Und wenn die Party vorbei ist, passen dann Spielsachen und Bücher hinein und können so super aufgeräumt im Regal verstaut werden.