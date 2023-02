„The Last Plague“ verströmt Endzeit-Stimmung

In „The Last Plague: Blight“ streifen die Spieler durch leergefegte Landstriche und müssen nicht nur in der postapokalyptischen Welt nach der großen Seuche überleben, sondern auch die Ursprünge der mysteriösen Krankheit ergründen. Die offene Spielwelt wird prozedural generiert, was auch bei mehrmaligen Spieldurchgängen für Abwechslung sorgen sollte.