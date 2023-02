Barbara Meier: Entspannte Nächte trotz Baby

„Ich stille ja noch, daher weckt mich Emilia durchaus mehrfach auf“, plauderte Barbara Meier im Gespräch mit der „Bild“-Zeitung aus. An Schlafmangel, wie so manche andere Mama, leide sie allerdings nicht. Denn: „Danach lege ich sie wieder in ihr Bettchen und schlafe sofort wieder ein. Manchmal sogar noch vor meiner Tochter.“