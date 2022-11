Model Barbara Meier ist wieder Mama geworden

Wie Meier in ihrem Posting verrät, kam ihr zweites Kind bereits in der letzten Woche zur Welt. Zu einem Foto, das die beiden Kinderhändchen von Marie-Therese und ihrem Schwesterchen zeigt, schrieb die Model-Beauty im Namen ihrer älteren Tochter: „Meine kleine Schwester Emilia Elise ist da. Ich freue mich sehr, dass es Mama und Papa so gut geht und wir nun endlich zu viert sind!“